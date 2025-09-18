Paryžiaus aukcione pristatytas naujas Picasso tapytas portretas

Paveiksle, kurio pavadinimas – „Moters su gėlėta skrybėle biustas“, vaizduojama prancūzų fotografė, tapytoja ir poetė Dora Maar, kuri buvo garsiausia P. Picasso mūza.
Pasak Paryžiaus aukcionų namų „Drouot“ aukciono vedėjo Christophe‘o Lucieno, aliejiniais dažais nutapytas spalvingas 80 x 60 centimetrų kūrinys „vertinamas maždaug aštuoniais milijonais eurų, tačiau tai yra atsargi kaina, kuri dar gali išaugti“.
P. Picasso šį paveikslą nutapė 1943 m. liepos 11 d., o 1944 m. rugpjūtį jį įsigijo prancūzų kolekcininkas ir dabartinių jo savininkų senelis.
Paveikslo pristatymo ceremonijoje dalyvavusi P. Picasso specialistė Agnes Sevestre-Barbe teigė, kad Antrojo pasaulinio karo metais šis kūrinys buvo „nežinomas visuomenei ir niekada nebuvo eksponuotas, išskyrus paties ispanų meistro studiją Paryžiuje“.
Pardavėjai paveikslą parduoda, norėdami pasidalinti jiems tekusį palikimą, paaiškino Ch. Lucienas.
