Mirė muzikantas Vytautas Krencius

Jis jautriai atsisveikino su velioniu ir pareiškė užuojautą mirusiojo šeimai ir draugams.
„Su dideliu liūdesiu atsisveikiname su kolektyvo „Eržvilko bandonija“ muzikantu
Vytautu Krenciumi
1956–2026 m.
Daugelį metų jo gyvenimo dalimi buvo muzika. Jo grojamos melodijos skambėjo šventėse, koncertuose ir susitikimuose.
Netekome ne tik muzikanto, bet ir žmogaus, kuris buvo svarbi kolektyvo istorijos dalis.
Eržvilko kultūros centras ir kolektyvas „Eržvilko bandonija“ nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius, draugus ir visus, kuriems teko laimė jį pažinti.
Tegul šviesus jo atminimas gyvena mūsų prisiminimuose ir muzikoje...“ – parašė Eržvilko kultūros centras.
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