Ministeriją lygina su Vatikanu: „baltas dūmas“ kol kas nepasirodė

Pastaruoju metu Jonavos meras, kuris dar ir socialdemokratų lyderis, dažnas svečias Vilniuje.
„Kol kas nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kaminų – paieškos tęsiamos“, – kalbėjo Mindaugas Sinkevičius.
Nors nuo epizodo su Ignotu Adomavičiumi jau praėjo daugiau nei dvi savaitės, apie Kultūros ministeriją premjerė kalba aptakiai.
„Tikiuosi, kad greitai išspręsime šitą klausimą, tačiau kol kas Raminta Popovienė tikrai susitvarko, todėl kultūros bendruomenė gali jaustis rami ir saugi“, – tikino Inga Ruginienė.
Premjerė neatsakė į klausimą, ar ji vėl teiks socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę į kandidatus. Ji jau buvo paskirta, bet kaip ministrė prisiekti nespėjo – kultūra buvo išmainyta „Nemuno aušrai“. Tačiau ir antras šansas gali išslysti iš rankų, nes V. Aleknavičienė teigia, kad nuo tos dienos iš premjerės – jokių žinių.
„Žinau tiek pat, kiek ir jūs iš viešosios erdvės. Gal premjerė laukia ir kitų galimų kandidatų, o gal kiti siūlo“, – sakė ji.
„Klausimas premjerei, gal yra ir dar geresnių žmonių, ne tik V. Aleknavičienė“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tuo tarpu buvusį ministrą Šarūną Birutį kas nors vis pagiria – nuo režisieriaus Oskaro Koršunovo iki Kauno mero Visvaldo Matijošaičio. Jį atleisti norėjo pats prezidentas G. Nausėda, nors Š. Birutis tvirtina, kad jam niekas nepaaiškino už ką. Be to, politikas sako, kad jei pasiūlytų grįžti – svarstytų, bet su savo sąlygomis.
„Pirmiausia, man tikrai nepatiktų, kad kas nors už mane formuotų mano komandą“, – aiškino Seimo narys (LSDP) Š. Birutis.
Politikas tam, kad Kultūros ministerija dvi savaites be ministro, nepritaria.
„Kuo ilgiau laukiama, tuo ilgiau atsistatymas vyks. Vienaip ar kitaip nėra ne tik ministro, bet ir visos vadovybės“, – pabrėžė jis.
Tuo tarpu prezidentas tikisi, kad kandidatas nebus kontraversiškas – jis kandidato vis dar laukia.
„Raginu socialdemokratų partiją padaryti tai kaip galima greičiau, kad turėtume visiškai suformuotą Vyriausybę ir ji būtų darbinga“, – akcentavo G. Nausėda.
„Gerų žmonių paieškos kartais užtrunka, o kad nesigautų taip, kaip buvo praeityje, geriau nesuklysti ir atsakingai paieškoti“, – sakė M. Sinkevičius.
Pati premjerė tikina, kad užtruks tiek laiko, kiek reikės, kad atsirastų geriausias žmogus šioje srityje.
Naujausi komentarai