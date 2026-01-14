Menų studentams skirtos Čiurlionio stipendijos

Ministerijos teigimu, stipendijomis siekiama įvertinti talentingus ir meninėje veikloje pasižyminčius studentus, kurie prisideda prie menininko palikimo puoselėjimo ir sklaidos.
Stipendijos siekia 500 eurų per mėnesį ir bus skiriamos vieneriems studijų metams.
Paraiškas stipendijoms gauti studentai teikė praėjusių metų rudenį, minint M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metines.
Ministerija taip pat teikia prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardines stipendijas studentams, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje.
Taip pat Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijas studentams, surinkusiems aukščiausius konkursinius balus stojimo į aukštąsias mokyklas metu, bei kalbininko Kazimiero Būgos stipendijas užsienyje veikiančių lituanistikos centrų studentams.
