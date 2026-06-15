Jono Meko vizualiųjų menų centro vadovės pareigas pradeda eiti Michnevičiūtė

G. Michnevičiūtė nuo 2018 iki 2025 m. dvi kadencijas ėjo Lietuvos kultūros atašė pareigas Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kultūros ir meno sklaidos, tarptautinių partnerysčių stiprinimo bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimo.
Prieš tai ji daugelį metų dirbo žurnalistikos srityje, redagavo žurnalą „Moteris“.
„Būdama Lietuvos kultūros atašė JAV, G. Michnevičiūtė ženkliai prisidėjo prie J. Meko archyvo pargabenimo į Lietuvą, taip pat aktyviai dalyvavo įgyvendinant jo kūrybos pristatymo projektus. Tikiu, kad ilgametė vadovės patirtis padės ne tik užtikrinti sėkmingą centro veiklą, bet ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą bei sostinės matomumą kultūros srityje“, – pranešime cituojama Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Savivaldybė nurodo, kad J. Meko vizualiųjų menų centras planuoja toliau aktyviai bendradarbiauti su miesto, nacionalinėmis meno ir švietimo institucijomis bei tapti viena iš lyderiaujančių vizualaus meno institucijų Vilniuje.
„Jono Meko vizualiųjų menų centras turi potencialą tapti strategiškai svarbia Vilniaus kultūros infrastruktūros dalimi, kuri ne tik saugo, bet ir aktyviai aktualizuoja J. Meko kūrybinio palikimo įtaką šiuolaikiniams menininkams bei „Fluxus“ judėjimo archyvą tarptautiniame kontekste“, – teigia G. Michnevičiūtė.
Per artimiausius trejus metus centras planuoja veikti kaip iniciatyvi platforma, telkianti skirtingų sričių meno kūrėjus ir institucijas, inicijuojanti bendrus projektus bei prisidedanti prie šiuolaikinio ir eksperimentinio meno lauko plėtros mieste.
Skelbiama, kad tarp svarbiausių centro veiklos prioritetų – „Fluxus“ kolekcijos muziejinio katalogo parengimas ir leidyba, tarptautinio matomumo didinimas, nuoseklios renginių ir edukacinių veiklų programos kūrimas bei įstaigos kaip svarbaus eksperimentinio kino ir archyvinių tyrimų centro įtvirtinimas Baltijos regione.
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