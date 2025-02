Išrinkti meniškiausių 2024 m. knygų autoriai

Pagal konkurso nuostatuose įtvirtintus kriterijus, tokius kaip maketo struktūra ir rinkinio kokybė, spaudos, įrišimo medžiagų ir bendra poligrafinė kokybė, grafinio apipavidalinimo konceptualumas ir dialogas su knygos turiniu, knygos meninė visuma, knygas vertino ekspertų praktikų grupė (pirmininkė Jurga Želvytė) ir ekspertų komisija (pirmininkė Rūta Mozūraitė).

Šiemet konkursui pateiktas ne tik rekordinis kiekis grožinės literatūros ir eseistikos knygų (49), bet ir tikrai didelis skaičius paraiškų – 133 paraiškos arba, skaičiuojant leidiniais, 155 knygos. „Po tikrai nelengvų diskusijų šiemet komisija nusprendė skirti dvi premijas grožinės literatūros ir eseistikos teminėje kategorijoje“, – sakė konkurso kuratorė Rūta Lazauskaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja.

Pagrindinė metų premija paskirta Ingai Navickaitei-Drąsutei už knygą „La vaste raison des gestes. Avec trois poèmes de Denise Desautels“ (premijos diplomai autorei, knygos leidėjai Erikai Povilonytei, spaustuvėms „Hands on Press“ ir „Spaudos praktika“).

Grožinės literatūros ir eseistikos kategorijoje premija skirta knygos dailininkui Nerijui Rimkui už knygą „Meninink ir kurator laiškai“ (sudarytoja Agnė Jokšė), „ArtBooks.lt“, spaustuvei „Petro ofsetas“ ir dailininkui Linui Spurgai jaunesniajam ir maketuotojai Lauksminei Steponavičiūtei už leidyklos „Rara“ grožinės literatūros seriją (premijos diplomai leidyklai „Rara“, spaustuvei „Petro ofsetas“).

Diplomais šioje kategorijoje įvertinta dailininkė Sigutė Chlebinskaitė už Dalios Staponkutės knygą „Vivat Regina! Paralelinių istorijų romanas“ (diplomai leidyklai „Apostrofa“ ir spaustuvei „Petro ofsetas“), dailininkė Aurelija Slapšytė ir maketuotoja Eglė Jurkūnaitė už Roberto Calasso knygą „Leidėjo menas“ (diplomai leidyklai „Lapas“ ir spaustuvei „Jelgavas tipogrāfija“).

Knygų vaikams kategorijoje premija skirta Simonai Buzei už Živilės Labutės knygą „Sesė“ (premijos diplomai leidėjai – „Gudri lapė“ ir spaustuvei „BALTO print“). Diplomais apdovanotos: dailininkė ir iliustratorė Lina Itagaki už Alfredo Paniconi knygą „Ką prarijo Bobas?“ (diplomai leidyklai „Misteris Pinkmanas“ ir spaustuvei „Standart Impressa“); dailininkės Kornelija Žalpytė ir Inga Navickaitė-Drąsutė, iliustratorė Kornelija Žalpytė – už Jurgos Vilės knygą „Mano draugas Hipokampas Unikornas“ (diplomai „700 eilučių“ ir spaustuvei „Standart Impressa“).

Mokslinių, dalykinių knygų, vadovėlių kategorijoje premija skirta Vilmantui Žumbiui už knygą „Valstybinė muzikos mokykla Kaune (1920–1933)“ (premijos diplomai Lietuvos muzikos ir teatro akademijai ir spaustuvei „Petro ofsetas“); diplomas – knygos dailininkui Jonui Vaikšnorui už leidinį „Lozoraičiai. Vilties diplomatija. Šimtmetis valstybės naudai | The Lozoraitis. Diplomacy of Hope. A Century for the Sake of the State“ (diplomai Nacionaliniam Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejui ir spaustuvei „Kopa“).

Šioje kategorijoje diplomu įvertinta dailininkė Silva Jankauskaitė ir viršelio dailininkė Miglė Vasiliauskaitė už Rimvydo Laužiko, Andželikos Laužikienės knygą „Kuchmistras. Janas Szyttleris ir vilnietiška XIX a. virtuvė“ (diplomai leidyklai „Aukso žuvys“ ir spaustuvei „Edica“). Diplomas skirtas Audriui Ambrasui, Aurelijai Slapšytei už Audriaus Ambraso leidinio „Architektūra kaip galvosūkis“ dizainą (diplomai leidyklai „Lapas“, spaustuvei „Jelgavas tipogrāfija“).

Meno leidinių kategorijoje premija skirta knygos dailininkui Vilmantui Žumbiui už leidinį „Artumo geografija. 14-oji Kauno bienalė | Long-distance Friendships“ (premijos diplomai Kauno bienalei ir spaustuvei „Petro ofsetas“); diplomas – dailininkei Laurai Klimaitei-Lusai už leidinį „Lietuvos balsas Šaltojo karo metais. Lietuvių koplyčios Nacionalinėje šventovėje Vašingtone ir Šv. Petro bazilikoje Vatikane | The Voice of Lithuania during the Years of the Cold War. Lithuanian Chapels at the Basilica of the National Shrine in Washington and St. Peter's Basilica in the Vatican“ (sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė) (diplomai Bažnytinio paveldo muziejui ir spaustuvei „Standart Impressa“). Šioje kategorijoje diplomas skirtas dailininkui, fotografijų autoriui Gyčiui Skudžinskui už leidinį „Print of Truth | Truth of Print“ (diplomai „Nerutinai“ (NoRoutine Books) ir spaustuvei „BALTO print“).

Tarp meninės ir dokumentinės fotografijos leidinių kūrėjų išskirtos ir diplomais apdovanotos: dailininkė Jonė Miškinytė už Andy Sweet leidinį „Ten, kur nesibaigia vasara | Where the Summer never ends“ (diplomai Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui ir spaustuvei „Petro ofsetas“); dailininkė Monika Janulevičiūtė už leidinį „O tada viskas (iš)blunka | And Then It Fades (Away)“ (sudarytojai Geistė Marija Kinčinaitytė, Paulius Petraitis) (diplomai išleidusiems – „Six Chairs Books“ ir spaustuvei „Petro ofsetas“).

Bibliofilinių ir eksperimentinių leidinių kategorijoje premija skirta knygos dailininkui Gyčiui Skudžinskui už Michel Campeau leidinį „The Lilliputian Presence of the Photographer in the Four-Colour World of the Postcard“ (premijos diplomai „Nerutinai“ (NoRoutine Books), spaustuvei „BALTO print“ ir Tado Vėbros dailės dirbtuvėms). Diplomas skirtas dailininkei ir iliustratorei Ievai Babilaitei-Ibelgauptienei už knygą „Močiutės sodas“ (diplomai „Kūrybinėms idėjoms“ ir risografo spaustuvei-studijai „Ki-Lab“, Ulai Šimulynaitei).

Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimas skirtas knygos dailininkei Agnei Dautartaitei-Krutulei už Virginijos Idzelytės knygą „Šilko kelias. Rytų kostiumo istorija“ (diplomas „Aukso žuvims“, „Standart Impressai“).

Vilniaus dailės akademijos apdovanojimas atiteko knygos dailininkei Laurai Grigaliūnaitei už knygą „Gražuolės, pamėklės ir samurajai. Japonijos popkultūros tradicija nuo Edo laikotarpio ukijo-ė iki XX–XXI a. mangos, animės ir sūpā furatto. Parodos katalogas“, diplomai maketuotojai Editai Namajūnienei, Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, spaustuvei „Petro ofsetas“.