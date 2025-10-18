Tačiau viena – išbandyti savo ištvermę ir jėgas sporto aikštelėje, kas kita – kasdienybėje. Bėgimas su kliūtimis, ir dar labai ekstremaliomis, tapo valdančiųjų mums „padovanota“ kasdienybe. Nė dienos be skandalo – toks galėtų būti dabartinės Vyriausybės kredo. Negana „dramblio“ koalicijos kambaryje, atidarytas Ruginienės–Šakalienės frontas. Kai viskas grindžiama melu rinkėjams ir visuomenei, negi gali pasitikėti savais? Vienybė įmanoma tik tada, kai reikia gelbėti prisidirbusius čekutininkus ir sabotuoti prezidento veto, palengvinant politikų ir pareigūnų atsakomybę už piktnaudžiavimą.
Dar neužgesintas kultūros žmonių streiko žaizdras, o jau pasigirsta kalbų apie būtinybę rengti naują pedagogų streiką. Kaip nuogi į dilgėles į įtraukųjį ugdymą įmesti mokytojai dalykininkai piktinasi: kaip išaiškinti pamoką ir turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, ir neturintiems sutrikimų vaikams? Kaip garantuoti kokybišką ugdymą kiekvienam mokiniui? Esmė – ne tik specialistų ar finansavimo trūkumas, bet ir visuomenės nepasirengimas. Įtraukusis ugdymas yra brandžios visuomenės, kurioje tvyro pagarba ir žmogiškumas, priemonė. Mums gi įtraukties vizija liks šviesmečių ūkuose, jei ir toliau net iš pačių valdžios aukštumų bus diktuojamas elgesio modelis, kuriame patyčios, kitų žeminimas yra „normalu“.
Šviesaus atminimo filosofo L. Donskio įžvalgos – tarsi mūsų laiko liudijimai. Vienas iškiliausių mūsų laikų mąstytojų nerimavo dėl vidutinybių viešpatystės, dėl nuo kultūros atsiskyrusios politikos lėkštumo – argi nesipildo?
