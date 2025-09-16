Į Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas pretenduoja 46 kūrėjai

- Kinotyrininkė Gražina Arlickaitė (rekomenduoja Lietuvos kinematografininkų sąjunga; VšĮ „Darbininkai“).
- Dainininkas, kompozitorius, poetas Vytautas Babravičius (rekomenduoja VšĮ „LT kultūros kongresas“).
- Choreografė Anželika Cholina (rekomenduoja VšĮ „Anželikos Cholinos šokio teatras“).
- Publicistė, poetė, fotografė Joana Viga Čiplytė (rekomenduoja Panevėžio miesto žydų bendruomenė).
- Architektūros istorikė Marija Drėmaitė (rekomenduoja Vilniaus universitetas; VšĮ leidykla „Lapas“).
- Poetas, dramaturgas, eseistas, prozininkas, vertėjas Gintaras Grajauskas (rekomenduoja asociacija „Baziliskas“; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
- Poetė, eseistė, vertėja, dramaturgė Aldona Grigaliūnienė (rekomenduoja Lietuvos rašytojų sąjunga).
- Dailininkas, fotografas, objektų ir instaliacijų kūrėjas Algirdas Griškevičius (rekomenduoja Lietuvos dailininkų sąjunga; Lietuvos fotomenininkų sąjunga).
- Rašytojas Romas Gudaitis (rekomenduoja leidykla „Homo liber“).
- Rašytojas, žurnalistas, vertėjas Laimonas Inis (rekomenduoja VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“).
- Režisierius, dramaturgas, aktorius Kęstutis Stasys Jakštas (rekomenduoja koncertinė įstaiga valstybinis ansamblis „Lietuva“; Kauno valstybinis muzikinis teatras).
- Menininkas Donatas Jankauskas (rekomenduoja Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga).
- Grafikas, iliustruotojas, rašytojas Kęstutis Kasparavičius (rekomenduoja Lietuvos kultūros institutas).
- Teatro ir kino aktorius Albinas Kėleris (rekomenduoja Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija „AVAKA“; Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija).
- Pianistas Daumantas Kirilauskas (rekomenduoja VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“; UAB „Organum“).
- Prozininkas, dramaturgas, poetas, literatūros tyrinėtojas, scenaristas Rimantas Kmita (rekomenduoja UAB „Tyto alba“).
- Stiklo dailininkas Remigijus Kriukas (rekomenduoja Panevėžio kraštotyros muziejus).
- Architektas Sigitas Kuncevičius (1958-2025) (rekomenduoja Lietuvos architektų sąjunga).
- Dainininkė, operinės ir kamerinės muzikos atlikėja, pedagogė Judita Leitaitė (rekomenduoja Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija).
- Dailininkas Bronius Leonavičius (rekomenduoja Vilniaus grafikos meno centras).
- Aktorė Vida Vaiva Mainelytė (rekomenduoja Lietuvos nacionalinis dramos teatras; Vidos Ramaškienės paramos fondas).
- Režisierius, Panevėžio lėlių vežimo teatro įkūrėjas Antanas Markuckis (rekomenduoja Panevėžio lėlių vežimo teatras).
- Rašytojas, literatūros kritikas Jaroslavas Melnikas (rekomenduoja Lietuvos rašytojų sąjunga).
- Aktorė, chereografė Sigita Mikalauskaitė (rekomenduoja Vilniaus teatras „Lėlė“).
- Kino režisierius Ignas Miškinis (rekomenduoja Lietuvos kinematografininkų sąjunga).
- Choreografė, šokėja, šiuolaikinio šokio pedagogė Aira Naginevičiūtė-Adomaitienė (rekomenduoja Šiuolaikinio šokio asociacija).
- Saksofonininkas, multiinstrumentalistas, kompozitorius, pedagogas Liudas Mockūnas (rekomenduoja VšĮ „Vilniaus džiazo festivalis“).
- Fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas (rekomenduoja Vizualiojo meno asociacija; UAB „Šiaulių kraštas“).
- Fotomenininkas Saulius Paukštys (rekomenduoja Žydų kultūros paveldo kelio asociacija; Šv. Ivono teisininkų draugija).
- Skulptorius, dailės pedagogas, piešėjas Gediminas Piekuras (rekomenduoja Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).
- Chorų dirigentas, pedagogas Česlovas Radžiūnas (rekomenduoja Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras).
- Prodiuserė Marija Razgutė (rekomenduoja Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija „AVAKA“).
- Aktorius Arūnas Sakalauskas (rekomenduoja VšĮ „Oskaro Koršunovo teatras“).
- Aktorius Rytis Saladžius (rekomenduoja Lietuvos nacionalinis dramos teatras).
- Architektas Aurimas Syrusas (rekomenduoja Lietuvos architektų sąjunga).
- Rašytoja Dalia Staponkutė (rekomenduoja Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) atstovybė Lietuvoje).
- Mados dizainerė, kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė (rekomenduoja asociacija „Meno ir mokslo laboratorija“; VšĮ „Šeiko šokio teatras“).
- Teatro ir kino aktorius Dainius Svobonas (rekomenduoja Nacionalinis Kauno dramos teatras).
- Dailininkė Laisvydė Šalčiūtė (rekomenduoja VšĮ „Kultūros barų“ leidykla).
- Menininkas Saulius Vaitiekūnas (rekomenduoja Lietuvos meno galerininkų asociacija).
- Pianistas Rokas Zubovas (rekomenduoja asociacija „M. K. Čiurlionio draugija“).
- Operos ir kamerinės muzikos atlikėja Giedrė Marija Žebriūnienė (rekomenduoja Lietuvos kompozitorių sąjunga).
- Skulptorius Stasys Žirgulis (rekomenduoja Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius).
- Dailininkas Vaidotas Žukas (rekomenduoja VšĮ „Naujasis židinys–Aidai“).
- Kūrėjų ansamblis „Armonas-Uss duo“: violončelininkas Rimantas Armonas ir pianistė Irena Uss-Armonienė (rekomenduoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
- Kūrybinis duetas: prodiuseriai, režisieriai Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas (rekomenduoja MB „Angelų takais“).
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija – aukščiausias kūrėjo įvertinimas, įrodantis išskirtinį menininko braižą ir kūrybos pripažinimą, skiriama už reikšmingiausius kultūros ir meno kūrinius, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius 7 metus, ir kūrinius, sukurtus per ilgesnį nei pastarieji 7 metai laiko tarpą (kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną).
Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, iš kurių ne daugiau kaip 2 premijos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną.
