Europos transliuotojai spręs dėl raginimų neleisti Izraeliui dalyvauti „Eurovizijoje“

Pastaraisiais mėnesiais tokios šalys kaip Islandija, Airija, Ispanija ir Nyderlandai grasino pasitraukti iš 2026 metų konkurso, jei jame dalyvaus Izraelis.
Kitos šalys, įskaitant Belgiją, Suomiją ir Švediją, taip pat užsiminė, kad svarsto boikotą dėl padėties Gazos Ruože.
Olandų transliuotojas AVROTROS, motyvuodamas savo sprendimą pabrėžė, anot jo, Izraelio vykdomą „rimtą spaudos laisvės pažeidimą“ Gazos Ruože.
Jis apkaltino Izraelį „įrodytu kišimusi (...) į vėliausią Dainų konkursą“, kuriame užėmė antrąją vietą, užsiėmus lobizmu, kad paskatintų užsienio žiūrovus balsuoti už jį.
Europos transliuotojų sąjunga (EBU), organizuojanti šį konkursą, planavo lapkričio mėnesį sušaukti savo narius balsavimui šiuo klausimu.
Tačiau praėjus kelioms dienoms po spalio 10 dieną paskelbto Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimo, EBU atidėjo sprendimą iki eilinės generalinės asamblėjos gruodžio 4-5 dienomis.
Praėjusį mėnesį, matyt, siekdama išvengti ginčytino balsavimo, EBU paskelbė pakeitusi balsavimo taisykles, kad išspręstų narių susirūpinimą ir sustiprintų „pasitikėjimą ir skaidrumą“.
Todėl šios savaitės susitikime transliuotojų bus paprašyta apsvarstyti, ar naujosios priemonės yra pakankamos, ar jie vis dar nori, kad būtų balsuojama dėl Izraelio dalyvavimo.
Raginimai boikotuoti
2026 metų „Eurovizijos“ šeimininkės Austrijos visuomeninis transliuotojas ORF išreiškė viltį, kad pavyks pasiekti sutarimą, jog jis galėtų priimti „kuo daugiau dalyvių“.
Tačiau kiti transliuotojai teigė, kad naujosios EBU priemonės yra nepakankamos.
Islandijos transliuotojas RUV praėjusią savaitę pareiškė, kad ragins pašalinti Izraelį iš konkurso, prieš nuspręsdamas dėl savo dalyvavimo.
Ispanijos visuomeninis transliuotojas RTVE dar kartą patvirtino savo ketinimą boikotuoti konkursą, jei Izraeliui bus leista jame dalyvauti.
„Izraelis politiškai pasinaudojo konkursu, bandė daryti įtaką rezultatams ir nebuvo nubaustas už šį elgesį“, – sakė RTVE prezidentas Jose Pablo Lopezas (Chosė Pablas Lopesas).
Slovėnijos visuomeninis transliuotojas taip pat ketina praleisti kitų metų konkursą, sprendžiant iš praėjusią savaitę priimto biudžeto, kuriame dalyvavimui nebuvo numatyta lėšų.
Tačiau jei EBU Generalinėje Asamblėjoje „bus balsuojama, ar Izraelis turėtų dalyvauti „Eurovizijos“ konkurse, ar ne, ir jei rezultatas bus toks, kad jis nedalyvaus, tuomet siūlytume (Slovėnijai) dalyvauti“, sakė „RTV Slovenija“ vadovė Nataša Gorščak.
EBU taisyklių pakeitimai buvo atlikti po to, kai per pastaruosius du konkursus Izraelio atlikėjai sulaukė mažai profesionalių žiuri palaikymo, tačiau sulaukė gausybės balsų iš žiūrovų.
Pernai Malmėje vykusiame konkurse izraelietę Eden Golan iš žiuri reitingo dugno žiūrovų balsai iškėlė į penktąją vietą, o šių metų atstovę Yuval Raphael (Juval Rafael), pasirodžiusią Bazelyje, – į antrąją vietą.
Jei Izraelis bus pašalintas, tai nebus pirmas kartas, kai transliuotojui uždrausta dalyvauti „Eurovizijoje“.
Rusija buvo pašalinta po 2022 metų invazijos į Ukrainą, o Baltarusija – metais anksčiau, po autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos ginčijamo perrinkimo.
Naujausi komentarai