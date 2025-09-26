Autorių teisių gynėjai internete stebės ir šalins neteisėtai paviešintus lietuviškus filmus

Kaip penktadienį pranešė asociacija, bandomuoju projektu siekiama sukurti veiksmingą mechanizmą, padedantį apsaugoti lietuviškų filmų autorių teises internete ir užtikrinti, kad kūriniai pasiektų žiūrovus legaliais kanalais, o ypatingas dėmesys filmams bus skiriamas premjeriniu laikotarpiu.
Prie projekto galės prisidėti nauji AVAKA narių premjeriniai filmai, kurių premjeros ir komerciniai seansai vyks kino teatruose mažiausiai penkiuose Lietuvos miestuose.
Pasak AVAKA direktoriaus Dariaus Vaitiekūno, premjera kino teatre yra itin svarbus filmo kelionės etapas. Anot jo, neretai būtent tuo metu paaiškėja ir tolesnės filmo platinimo galimybės, tačiau filmai neteisėtai platinami vis dažniau – neretai ir premjeriniu laikotarpiu.
„Gindami savo narių teises šį projektą matome kaip galimybę efektyviai saugoti kūrinius, mažinti piratavimo žalą ir skatinti žiūrovus rinktis didžiuosius kino ekranus bei palaikyti kino kūrėjus ir kino meną“, – sako jis.
INAC vadovo Vyto Simanavičiaus teigimu, Lietuvoje blokuojamos piratinės svetainės išlieka prieinamos interneto vartotojams, kurie išmoko apeiti blokavimus, todėl vienas efektyviausių teisių gynimo būdų yra ne tik svetainių blokavimas, bet ir nuolatinis filmų šalinimas iš neteisėtų šaltinių.
Paraišką dalyvauti projekte jau pateikė naujausio režisieriaus Vytauto Katkaus filmo „Svečias“ komanda. Šią savaitę kino teatruose pristatyta juosta mėnesį bus saugoma nuo neteisėto kopijų platinimo. Anot filmo prodiuserės Marijos Razgutės, ši iniciatyva svarbi tiek kūrėjams, tiek ir žiūrovams.
„Piratinės filmų kopijos ne tik sumažina autorių ir komandos atlyginimus – jos taip pat apsunkina filmo platinimo galimybes. Be to, nelegalus filmų žiūrėjimas namuose riboja ir auditorijos patirtį – nepatiriate tinkamos vaizdo ir garso kokybės“, – pabrėžė M. Razgutė.
Norint prisidėti prie projekto filmo prodiuseris ar prodiuserinė kompanija bei vienas iš kūrybinės komandos narių – režisierius, scenarijaus autorius arba operatorius – turi būti AVAKA nariai.
Praėjusiais metais Lietuvoje įvyko 24 nacionalinės filmų premjeros.
Naujausi komentarai