Vijūnėlės byloje nuteistas Malinauskas pateikė skundą LAT

Kaip Eltai teigė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, nuteistasis skundu prašo jo bylą grąžinti nagrinėti į apeliacinės instancijos teismą.
„LAT gautas R. Malinausko advokato kasacinis skundas, juo prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį, kuria buvo atmestas jo skundas, ir grąžinti bylą į šią instanciją nagrinėti iš naujo“, – nurodė teismo atstovė.
LAT dar spręs, ar priimti nagrinėti šį skundą.
ELTA primena, kad Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją Vijūnėlės dvaro byloje nuteistam R. Malinauskui.
Po teismo sprendimo politikas liko pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, jam skirta 60 tūkst. eurų bauda. Be to, iš jo bus išieškota 30 tūkst. eurų.
Kaltės nepripažįstantis R. Malinauskas jau anksčiau minėjo, kad Apeliacinio teismo sprendimą skųs LAT.
Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, R. Malinauskas negalėjo toliau eiti Druskininkų mero pareigų, tad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nutraukė jo įgaliojimus. Druskininkų savivaldybės taryba laikinosios miesto merės pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei.
Apeliacinio teismo išnagrinėtoje korupcijos byloje baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas ne tik R. Malinauskas, bet ir jo buvęs patarėjas ir dabartinis Druskininkų savivaldybės tarybos narys Aivaras Kadziauskas, įvairių teismų grandžių teisėjai, kurie sprendė su Vijūnėlės dvaru susijusius klausimus.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras buvo nugriautas 2019 m. rudenį. R. Malinauskas yra sakęs, kad Vijūnėlės dvaras statytas jam, nors oficialiai jo savininkas buvo bičiulis verslininkas, iš jo R. Malinauskas planavo baigtą pastatą perpirkti.
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