 Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas: pateikė daugiau detalių

Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas: pateikė daugiau detalių

2026-05-17 21:08
Saulius Jakučionis (BNS)

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas pranešė, kad sekmadienį Utenos rajone nukritęs galimai karinis dronas, pirminiais duomenimis, yra ukrainietiškas.

Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas
Vilmantas Vitkauskas

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„Pagal pirminius požymius, ką matome iš nuolaužų, ką persiuntė kolegos, (...) tai greičiausiai yra ukrainietiškas dronas“, – žurnalistams sakė V. Vitkauskas.

Bepilotis nukrito Samanės kaime, lauke. Įvykio vietoje dirba tarnybos, įvestas planas „Skydas“, paprastai taikomas kilus sprogimų grėsmei.

Pasak NKVC vadovo, nėra požymių, kad dronas būtų susprogęs.

Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai jis kirto Lietuvos oro erdvę ar dužo Utenos rajone.

Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai kiek po 19 valandos.

Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to išskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė.

BNS rašė, kad šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.

Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę perspėjo „kariaujančias šalis Europoje“ nenaudoti šalies teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams.

Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad toks griežtas Lietuvos perspėjimas susijęs su įtarimais, jog šalies teritorija antskrydžiams ateityje gali būti panaudota tyčia.

Šiame straipsnyje:
Vilmantas Vitkauskas
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Padėka
Ačiū Putino rašistams, parūpinantiems valdančiajai Lietuvą socdemų koalicijai ukrainietiškų dronų.
1
-3
Cha cha cha
Apie droną Ruginienės vyriausybė ir dabar nežinotų, jei girtas kaimynas nebūtų nusimušęs kojos į to drono liekanas.
3
-2
kitavertus
kokia mums garbė mes jiems pinigu , automobiliu jiems. jie mums dronu su sprogmenimis kokia laimė ir garbė mums.Reikia dar parama padidinti reikia dirbančiu puse algos atiduoti jie juk didvyriai išvaduotojai.
4
-2
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