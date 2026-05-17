 Utenos rajone rastas nukritęs galimai karinis dronas: įvestas planas „Skydas“

Utenos rajone rastas nukritęs galimai karinis dronas: įvestas planas „Skydas“

2026-05-17 20:22
Saulius Jakučionis (BNS)

Utenos rajone rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas, kurio kilmė kol kas neskelbiama, sekmadienio vakarą pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

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Įvykio vietoje Samanės kaime dirba policija ir kitos tarnybos, įvestas planas „Skydas“, paprastai taikomas kilus sprogimų grėsmei.

Anot NKVC, tarnybos šiuo metu tikslina aplinkybes, vertina situaciją ir užtikrina teritorijos saugumą.

Daugiau detalių apie droną neteikiama ir tai žadama padaryti turint „patikrintus ir patvirtintus faktus“.

Pranešime teigiama, kad kariuomenės radarais dronai danguje sekmadienį nebuvo fiksuojami.

Gyventojų prašoma laikytis atokiau nuo įvykio vietos ir paties bepiločio, nejudinti objekto ar jo nuolaužų, o pastebėjus nuolaužas ar turint informacijos pranešti apie tai tarnyboms.

BNS rašė, kad šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.

Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.

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Nukrenta ukrainiečių karinis dronas Latvijoje, ir visi choru atsistatydina. Niekas nenori rizikuoti gyvybe dėl Zelenskio dronų. O mūsiškiai naudoja Skydą kiekvienas savo šik_nai pridengti. Atsakomybės jokios, žmonės jiems nerūpi. Auksinius dantis susideda, pilaites prie Dusios susistato - ko daugiau norėti, gyvenk ir žvenk. Juk mūsų milijardai eurų į jų kišenes kasmet skrenda. Taip mes pasidarėme skurdžiausi visoje Europoje.(Blogger)
1
-1
kažin
ar spėsit su skydu lakstyti,kai pasipils dronai?
3
-1
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