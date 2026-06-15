 Sukčiai iš vilniečių išviliojo 15 tūkst. eurų

Sukčiai iš vilniečių išviliojo 15 tūkst. eurų

2026-06-15 09:01
Ingrida Steniulienė (ELTOS)
BNS inf.

Po nepažįstamųjų apsilankymo namuose ir telefoninių sukčių skambučio Vilniaus ir Vilniaus rajono gyventojai pasigedo turto už beveik 15 tūkst. eurų.

<span>Sukčiai iš vilniečių išviliojo 15 tūkst. eurų</span>
Sukčiai iš vilniečių išviliojo 15 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Kaip pranešė policija, sekmadienį apie 12.27 val. Vilniuje, Savanorių prospekte, nepažįstama moteris, prisistačiusi socialine darbuotoja, apgaule pateko į moters (gim. 1940 m.) butą ir pavogė per 3 tūkst.  eurų.

Tą pačią dieną apie 14 val. Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Geležių kaime, pastebėta, kad po dviejų vyrų apsilankymo iš buto dingo 1,9 tūkst. eurų ir auksiniai papuošalai. Nuostolis – 6,9 tūkst. eurų.

1945 metais gimusi moteris pareigūnams nurodė, kad birželio 2 dieną jai būnant namuose paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie išviliojo pinigus.

Moteris 5 tūkst. eurų atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Policija dėl šių vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus. 

Šiame straipsnyje:
sukčiavimas
pinigai
apgaulė
vagystė
sukčiai
Vilnius
ikiteisminiai tyrimai

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