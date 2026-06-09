Šiauliuose rastas vyro kūnas irimo stadijoje

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 17.50 val. Šiauliuose, Statybininkų gatvėje, namuose, rastas vyro (gim. 1972 m.) lavonas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šiauliuose pirmadienį rastas vyro kūnas irimo stadijoje, informavo policija.
Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 17.50 val. Šiauliuose, Statybininkų gatvėje, namuose, rastas vyro (gim. 1972 m.) lavonas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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