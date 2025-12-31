Žlugo kurjerio afera: klastą išdavė žmones pasiekę laiškai apie įsiskolinimus

Prokuratūros teigimu, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, kai į teisėsaugą kreipėsi įvairiose Lietuvos vietovėse gyvenantys asmenys, gavę mobiliojo ryšio bendrovių žinutes, kredito bendrovių, antstolių ar skolų išieškojimo įmonių laiškus su raginimais susimokėti įvairių dydžių įsiskolinimus.
„Visų asmenų, gavusių pranešimus, įsiskolinimai buvo dėl neapmokėto įsigyto mobiliojo telefono ir mobiliojo ryšio paslaugų. Visi gyventojai teigė, kad nė vienas nebuvo sudaręs sutarčių su mobiliojo ryšio tiekėju ir telefonų aparatų nepirko. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyti 25 nukentėjusieji“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Tyrimo duomenimis, vienas asmenų, prisidėjusių prie šių nusikalstamų veikų, yra Šiauliuose dirbęs kurjeris, išvežiodavęs žmonėms siuntinius. Surinkta įrodymų, kad jo bendrininkai iš vieno mobiliojo ryšio tiekėjų išsimokėtinai užsakydavo brangius mobiliuosius telefonus kitų žmonių, kurie nieko nežinojo apie tokias sutartis, pavardėmis ir konsultantams padiktuodavo tokius siuntų pristatymo adresus, kurie sutapdavo su jo, kaip kurjerio, siuntų išvežiojimo maršrutais.
Skelbiama, jog kaltinamasis žinojo ir suprato, kad siuntų pasiimti ateis kiti žmonės, nesusiję su asmenimis, kurių pavardės įrašytos sutartyse. Kurjeris, įtariama, perduodavo telefonus ir duodavo pasirašyti sutartis asmenims, kurie taip pat dalyvavo nusikaltimų padaryme. Vėliau sutartys būdavo grąžinamos mobiliojo ryšio operatoriui. Prekes pasiimdavo nusikaltimo bendrininkai, o kurjeriui atitekdavo dalis sutarto atlygio.
„Taip kurjeris nuo 2023 metų rugsėjo iki gruodžio mėnesio apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą turtą bei laikė, gabeno ir panaudojo žinomai suklastotus tikrus dokumentus. Nusikaltimais padaryta žala mobiliojo ryšio operatoriui – daugiau nei 37 tūkst. eurų. Dalis žalos nukentėjusiems jau yra atlyginta, du nukentėjusieji pateikė civilinius ieškinius – bendrai daugiau nei 5 tūkst. eurų sumai“, – rašoma pranešime.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė Jolanta Steponavičiūtė, tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą numato įvairias bausmes, tarp kurių ir laisvės atėmimas iki 6 metų.
