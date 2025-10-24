Vyro sodyboje – 10 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, Batakių miestelyje pas vyrą, gimusį 1990 metais, rasta ir paimta 10 tūkst. pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais.
Anot policijos, cigaretės vyro sodyboje rastos kratos metu. Rastų rūkalų vertė viršija 45 tūkst. eurų.
Įtariamasis apklaustas, jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Naujausi komentarai