 Vyro sodyboje – 10 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių

Vyro sodyboje – 10 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių

2025-10-24 13:54
Gytis Pankūnas (ELTA)

Tauragės rajone ketvirtadienį pas vyrą rasta 10 tūkst. galimai kontrabandinių cigarečių pakelių, informavo policija.

Vyro sodyboje – 10 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių
Vyro sodyboje – 10 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių / Policijos nuotr.

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, Batakių miestelyje pas vyrą, gimusį 1990 metais, rasta ir paimta 10 tūkst. pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais.

Anot policijos, cigaretės vyro sodyboje rastos kratos metu. Rastų rūkalų vertė viršija 45 tūkst. eurų.

Įtariamasis apklaustas, jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Šiame straipsnyje:
Tauragės rajonas
kontrabandinės cigaretės
sodyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų