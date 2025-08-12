Vyras keturratį vairavo neblaivus, jam gresia baudžiamoji atsakomybė

Šiaulių apskrities policija antradienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl vairavimo išgėrus.
Liepos 13-osios vakarą, 19.45 val., Radviliškio rajone, Šaukoto miestelyje, neblaivus (2.68 prom.) vyras, gim. 1956 m., vairavo keturratį motociklą „Ovriga Adly“.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus Valstybinės Teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvadą.
Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Iš tokių vairuotojų teismai konfiskuoja transporto priemones ar jų vertę atitinkančią pinigų sumą.
