2026-01-20 09:26
Karolina Konopackienė (ELTA)

Pirmadienio vakarą Klaipėdoje neblaivus vairuotojas perėjoje kliudė ir sužalojo moterį.

Uostamiestyje neblaivus vairuotojas partrenkė ir sužalojo pėsčiąją / V. Skaraičio/BNS nuotr.

Kaip pranešė uostamiesčio policija, eismo nelaimė įvyko apie 17.26 val. Statybininkų prospekto ir Gedminų gatvės sankryžoje.

Pirminiais duomenimis, „Honda“ automobilis, vairuojamas 1958 metais gimusio vyro, partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią moterį, gimusią 1995 metais.

Nukentėjusioji dėl patirtų sužalojimų buvo perduota medikams.

Moterį automobiliu partrenkęs vairuotojas buvo neblaivus, jam nustatytas vidutinis girtumas – 1,94 prom. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

