Telefoniniai sukčiai iš panevėžietės išviliojo 13,8 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.
Panevėžio apskrities policijos duomenimis, pinigai iš 1958 metais gimusios moters išvilioti, kuomet jai paskambino rusų kalba bendravęs nepažįstamas asmuo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
