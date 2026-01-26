Teismas pratęsė suėmimą dviem terorizmu kėsinantis į paramą Ukrainai kaltinamiems užsieniečiams

„Teismas nusprendė, kad yra pagrindai griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – pratęsti trims mėnesiams kiekvienam, kadangi būdami laisvėje jie gali bėgti, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teismo“, – BNS nurodė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Prokurorė prašė griežčiausią kardomąją priemonę trims mėnesiams pratęsti kaltinamiesiems Baltarusijos piliečiui M. B. ir Kolumbijos piliečiui C. A. L. D.
Teismui tenkinus prašymus, trijų mėnesių suėmimas baltarusiui pratęstas nuo vasario 8-osios, o kolumbiečiui – nuo vasario 6-osios.
„Asmenys yra kaltinami labai sunkaus nusikaltimo padarymu“, – pridūrė V. Jončas.
Šie Baltarusijos ir Kolumbijos piliečiai kaltinami dalyvavimu teroristinėje grupėje, pasikėsinimu padaryti teroro aktą ir teroristinės veiklos finansavimu.
Byloje kaltinimai pareikšti dar keturiems asmenims, turintiems Ispanijos, dvigubą Ispanijos ir Kolumbijos, Kubos bei Rusijos pilietybes. Jie taip pat laikomi suimti Lietuvoje.
Šią baudžiamąją bylą prokuratūra Šiaulių apygardos teismui perdavė sausio viduryje, jos nagrinėjimo data dar nenustatyta. Šešiems užsieniečiams byloje pareikšti kaltinimai susiję su pasikėsinimu 2024-ųjų rugsėjį įvykdyti teroro išpuolį Šiauliuose.
Prokuratūros duomenimis, kaltinamieji taikėsi į apie 5,5 mln. eurų vertės bendrovės „TVC Solutions“ infrastruktūrą ir produkciją – radijo bangų spektro analizavimo mobilias stotis, kurios buvo skirtos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.
Pasak teisėsaugos, Ispanijos ir dvigubą Ispanijos bei Kolumbijos pilietybę turintys du asmenys po nesėkmingo bandymo padengti įrangą išvyko į Latviją, kur buvo sulaikyti.
Po kelių dienų į Lietuvą atvyko du Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, kurie įvykdė padegimą, tačiau ugnis nesukėlė grėsmės karinei technikai. Tuomet į šalį atvykusi kubietė duomenis apie neva padarytą žalą perdavė nusikaltimo organizatoriams
Kolumbijos pilietis kaltinamas šioje organizuotoje teroristinėje grupėje vykdęs tarpininkavimo ir finansavimo užtikrinimo funkcijas.
Prokuratūros duomenimis, diversiją kaltinamieji bandė įvykdyti Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos GRU nurodymu ir naudai.
Naujausi komentarai