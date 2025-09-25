Sukčiai dangstosi „Via Lietuva“ vardu: gavote tokią SMS? Nespauskite nuorodos!

„Via Lietuva“ atstovai pabrėžė, kad „Via Lietuva” nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius. Mokėjimai atliekami tik per oficialią svetainę: www.keliumokestis.lt. „Gavę įtartiną žinutę – neatidarykite nuorodų, nemokėkite ir nepraneškite savo duomenų“, – patarė jie.
„Via Lietuva“ atkreipė dėmesį, kad važiuojant apmokestintais keliais, kameros fiksuoja transporto priemonės numerį ir kai nesumokėtas kelių naudotojo mokestis, informacija automatiškai siunčiama į Administracinių nusižengimų registrą. Už važiavimą nesumokėjus mokesčio baudos išrašomos be išankstinio perspėjimo ar paraginimo pasitikrinti.
„Via Lietuva“ atstovai ragina nespausti jokių nuorodų, bei primena, kad tai, ar sumokėtas kelių naudotojo mokestis galima pasitikrinti oficialioje kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo svetainės https://www.keliumokestis.lt/ skyrelyje Tikrinti vinjetę.
Jei esate tarp tų, kurie sulaukė minėto pobūdžio žinučių, prašoma informuoti el. paštu [email protected]
