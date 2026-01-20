Sukčiai gyventoju vardu atidarė sąskaitas ir paėmė kreditus

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 10.53 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1992 m.). Jis pareiškė, kad sausio 12–13 d. jam paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 18,7 tūkst. eurų.
12.33 val. į Vilniaus miesto 2-ąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1976 m.) Jis pareiškė, kad praeitą ketvirtadienį apie 14.50 val. Vilniuje, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 13,5 tūkst. eurų.
Dar apie tris sukčiavimo atvejus Vilniuje pranešė sostinės policija.
Anot teisėsaugos, pirmadienį 1951 metais gimęs vyras pranešė, sausio 13 d. apie 13.30 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstamas vyras, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 3,9 tūkst. eurų.
Į policiją kreipėsi ir nuo sukčių nukentėjusi 1948 gimusi moteris. Ji pareiškė, kad sausio 16 d. apie 12 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 7,9 tūkst. eurų.
Tuo metu dar vienas 1958 metais gimęs vilnietis nurodė, kad pirmadienį apie 12.25 val. jam paskambinę nepažįstami asmenys apgaule išviliojo 2,1 tūkst. eurų.
Pirmadienį po 18 val. nukentėjusiosios nuo sukčių pareiškimo sulaukė uostamiesčio policija.
Į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1957 m.). Ji pareiškė, kad pernai gruodžio 3 dieną Klaipėdoje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstama moteris, ji bendravo rusų kalba.
Skambinusioji pasisiūlė padėti išgryninti turimus pinigus kriptovaliutos biržoje.
Paaiškėjo, kad mobiliajame telefone įdiegus programėlę, nenustatyti asmenys jos vardu atidarė tris banko sąskaitas bei paėmė kreditus ir juos pasisavino.
Nuostolis – 14,2 tūkst. eurų.
Policija dėl visų sukčiavimų pradėjo ikiteisminius tyrimus.
