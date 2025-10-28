Stadione vaikų treniruotės metu vyrą užpuolę vyrai lieka nuteisti

Kaip teigiama prokuratūros pranešime, teismas spalio 23 dieną atmetė dviejų nuteistųjų apeliacinius skundus ir paliko galioti pirmosios instancijos apkaltinamąjį nuosprendį.
Teismas nutarė, kad 41 metų panevėžietis M. J. ir 46 metų Panevėžio rajono gyventojas Ž. Š. pagrįstai pripažinti kaltais dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą bei viešosios tvarkos pažeidimo veikiant bendrininkų grupėje. Panevėžio stadione vykusios vaikų treniruotės metu jie užpuolė vyrą, kuris, nuo jų gindamasis, pašovė vyresnįjį kaltinamąjį.
Šūviais pasibaigęs incidentas įvyko 2023 m. lapkritį Panevėžio centre esančiame futbolo stadione. Apie 16 val. prie vaikų futbolo treniruotę stebinčio panevėžiečio ėmė artintis du iš matymo pažįstami vyrai, kurie pradėjo jį užgaulioti, o M. J. – grasinti peiliu. Bylos duomenimis, pajutęs grėsmę, vyras išsitraukė legaliai laikomą pistoletą ir perspėjo, kad panaudos ginklą. Kadangi kaltinamieji į perspėjimus nekreipė dėmesio ir vienas jų išsitraukė daiktą, panašų į pistoletą, panevėžietis iššovė du kartus į žemę, o trečiu šūviu pataikė Ž. Š. į koją.
Šūvius išgirdę futbolo treneriai nutraukė treniruotę, aikštėje besitreniravusius vaikus nuvedė tolyn. Apšaudyti užpuolikai pasišalino, o pistoleto savininkas iškvietė policiją, pranešė apie ginklo panaudojimą.
Atliekant ikiteisminį tyrimą įtarimai buvo pareikšti visiems trims asmenims – ginklo savininkui ir jį puolusiems vyrams. Anot prokuratūros, nustačius incidento aplinkybes ir konstatavus, kad ginklas buvo panaudotas esant būtinajai ginčiai, ikiteisminis tyrimas pistoleto savininko atžvilgiu buvo nutrauktas.
Šių metų liepą bylą išnagrinėję Panevėžio apylinkės teismas abu teisiamuosius pripažino kaltais dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą bei viešosios tvarkos pažeidimo. M. J. pripažintas kaltu ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, nes per kratą jo namuose policijos pareigūnai rado nedidelį kiekį kanapių.
Ž. Š. skirta 1 metų 5 mėnesių, o M. J. – 1 metų 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmės. Bausmės atlikimo metu abiem nuteistiesiems skirta intensyvi priežiūra, kurios metus jie įpareigoti naktimis būti namuose ir neatlygintinai išdirbti po 100 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose.
