Siaubas gimnazijoje: nuo narkotikų apsvaigęs paauglys niokojo viską aplinkui

Šiauliuose, V. Grinkevičiaus gatvėje, nuo narkotikų apsvaigęs septyniolikmetis, išlaužęs gimnazijos duris, pateko į vidų ir sugadino įvairų mokyklos turtą, ketvirtadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.
Turtinė žala – beveik 8 tūkst. eurų.
Apsvaigimas nuo narkotinių medžiagų nustatytas greituoju narkotikų testu.
Paauglys gimnazijoje siautėjo gruodžio 2-osios vakarą, apie 22.40 val. Pareiškimą policija gavo gruodžio 10 dieną.
