Savo globėją žaginusį ir prievartavusį vyrą teismas pasiuntė į kalėjimą

Protiškai atsilikęs, tačiau pakaltinamas 1968 metais gimęs Stasys P. iki šio nuosprendžio jau buvo teistas šešis kartus už vagystes ir kitus nusikaltimus.
Nedirbantis, nuolat geriantis, iš neįgalumo pašalpos gyvenantis vyras gyveno kaime pas moterį, kuri jį nuo vaikystės globojo. Ji priėmė Stasį P. gyventi savo namuose maždaug prieš aštuonerius metus, kai sudegė namo dalis, kurioje jis gyveno.
Garbaus amžiaus moteris neįgali, beveik nepaeina, todėl Stasys P. jai padėdavo – kūrendavo pečių, nueidavo į parduotuvę, atlikdavo kitus darbus.
Tačiau būdamas girtas, vyras bandydavo seksualiai išnaudoti moterį. Jis ne kartą nuogas lindo prie senolės, bet ji apsigindavo lazda. Tačiau susilpnėjus sveikatai moteris apsiginti nebegalėjo.
Teisme nukentėjusioji pasakojo, kad Stasį P. pažįsta nuo vaikystės, nes gyveno pas jo tėvo seserį, nuomojosi butą. Po vyro mirties ji liko viena, jai „pagailo Stasio, iš kurio visi tyčiojosi“.
Kartu su juo pradėjo gyventi 2016 metais. Ji vyrui skalbdavo drabužius, ruošdavo maistą. Stasys P. nebuvo jos sugyventinis, bendro ūkio nevedė, tik padėjo pastarajam gyventi, buvo kaip mama. Jis gyveno virtuvėje, o ji kitame kambaryje.
Anot moters, Stasys kiekvieną dieną vartodavo alkoholį ir jo elgesys buvo labai žiaurus. Jis jos neklausydavo, pragerdavo savo pensiją, o tada vogdavo iš jos piniginės. Kol turėjo jėgų, prieš Stasį pakeldavo lazdą ir šis išsigąsdavo.
Kaip rašoma nuosprendyje, praėjusių metų gegužės 13 dieną, panaudodamas fizinį ir psichologinį smurtą prieš nukentėjusiąją bei pasinaudodamas jos bejėgiška būkle dėl fizinės negalios, vilkėdamas tik viršutinius marškinius, vyras girtas atėjo į jos kambarį ir išžagino.
Nukentėjusioji dėl to kreipėsi į policiją, ikiteisminio tyrimo metu Stasiui P. buvo uždrausta artintis prie jos.
„Moteris vangiai bendravo, sakė, jog nenori prisiminti, kad jai šlykštu. Moteris nurodė, kad kartu su ja gyvena Stasys P., tačiau jie nėra sugyventiniai. Moteris nurodė, kad Stasys P. ant jos nuolat „lipa“ ir kiša savo lytinį organą prieš jos valią. Moteris nurodė, kad anksčiau, kol turėjo jėgų, nuo jo apsigindavo pati, bet dabar tai padaryti sunku. Moteris paaiškino, kad Stasys P. nusimauna kelnes, išsitraukia savo lytinį organą ir bando su ja santykiauti“, – byloje užfiksuoti į įvykio vietą atvykusio policijos pareigūno parodymai.
Bet nepaisant draudimo, Stasys P. nukentėjusiosios namuose lankydavosi, nes reikėjo pašerti šunį, padaryti kitus darbus. O rudenį, kai reikėjo kūrenti krosnį, moteris Stasį P. vėl priėmė į savo namus.
Praėjusių metų lapkričio 16 dieną jis, vėl būdamas girtas, moterį išprievartavo „kitokio sąlyčio būdu“, prieš tai paėmęs jos telefoną, kad auka negalėtų išsikviesti pagalbos.
Moteris jam sakė, kad jau yra iškelta byla dėl jos išžaginimo, Stasys P. atsakė, kad jam „dzin“, nes ir taip „sės“.
Vėl buvo iškviesta policija. Pradžioje Stasys P. neigė, kad sužalojo senolę, sakė, jog „gal pati prasidraskė, nes visko prigalvoja, kad tik man padaryti blogai“, teigė, kad dėl senyvo amžiaus ji dažnai kalba su realybe nesusijusius dalykus. Bet paskui prisipažino.
Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji sakė norinti, kad Stasį P. gydytų, o ne sodintų į kalėjimą, nes „Stasys yra labai nelaimingas žmogus“.
Nuosprendyje rašoma, kad nukentėjusioji yra labai daug padėjusi kaltinamajam, jį globojo, rėmė, todėl tokiais savo veiksmais kaltinamasis jai padarė didžiulę dvasinę skriaudą. Todėl teismas nukentėjusiajai iš kaltinamojo priteisė 7 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
