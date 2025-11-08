Trys vyrai iš septintokės atėmė telefoną ir viešbutyje ją prievartavo dvi dienas

Šlykštus nusikaltimas įvykdytas Indijoje. Apie tai praneša NDTV.
Incidentas įvyko Laknau mieste. Pranešama, kad nepilnametė socialiniame tinkle „Instagram“ susipažino su vyru. Iš jo sulaukusi kvietimo susitikti, mergaitė sutiko.
Per susitikimą naujasis pažįstamas pasiūlė mergaitei pasivažinėti automobiliu su juo ir dviem jo draugais.
Mergaitė buvo atvežta į viešbutį. Jame nusikaltėliai moksleivę primušė, atėmė iš jos telefoną ir išprievartavo.
Po dviejų dienų vyrai septintokę nuvežė prie namų ir paleido. Jie prigrasino išplatinti vaizdo įrašus.
Kai tėvai nukentėjusiosios paklausė, kur ji buvo, mergaitė pravirko ir papasakojo apie tai, kas atsitiko.
Moksleivės mama kreipėsi į policiją ir parašė pareiškimą. Pareigūnai du nusikaltėlius jau sulaikė, o trečiojo, nusikaltimo organizatoriaus, dar ieško.
