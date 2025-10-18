Prie Pasvalio sulaikytas vilkikas su 100 tūkst. eurų vertės kontrabanda

Anot Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pranešimo, pirmadienį, kelyje tarp Saločių ir Pasvalio, muitinė sulaikė krovininį mikroautobusą, tariamai gabenusį garso filtrų krovinį. Tačiau patikros metu paaiškėjo, kad transporto priemonė pilna nelegalių cigarečių, kurių vertė viršija 100 tūkst. eurų.
Spalio 13 dienos pavakarę MKT mobiliosios grupės patrulis vykdė sustiprintą transporto priemonių kontrolę magistraliniame kelyje A–10.
Apie 17.30 val. ties Rauboniais pareigūnai patikrinimui sustabdė krovininiu mikroautobusu „Citroen Jumper“ važiavusį Lietuvos pilietį, kuris teigė gabenantis 168 vnt. garso filtrų.
Nors transporto priemonės gale sukrautose dėžėse buvo filtrai, detaliau patikrinus, paaiškėjo, kad likusioje mikroautobuso dalyje sukrautos cigaretės.
Iš viso aptikta 25,47 tūkst. pakelių trijų rūšių „Marlboro“ ir „Winston“ cigarečių be banderolių. Nelegalių rūkalų vertė su mokesčiais – daugiau, nei 112 tūkst. eurų.
Vairuotojas, mikroautobusas ir nelegalus krovinys sulaikyti, o MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Vėliau vairuotojas paleistas, skyrus šias kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.
Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
