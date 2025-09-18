 Kretingos rajone sučiuptas klaipėdietis su keturiomis dėžėmis nelegalių rūkalų

Pasieniečiai Kretingos rajone sučiupo uostamiesčio gyventoją, kuris automobiliu gabeno 2 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Šių rūkalų vertė – beveik 10 tūkst. eurų. Už tai vyro laukia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Trečiadienio popietę VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Palangos pasienio užkardos pareigūnai Darbėnų kaime sustabdė patikrinti automobilį „VW Passat“. Universalą su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 58-erių klaipėdietis.

Per patikrinimą pasieniečiai automobilyje rado 2 tūkst. pakelių cigarečių be akcizo ženklų. Jų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 10 tūkst. eurų.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Po apklausos klaipėdietis, paskyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, buvo paleistas.

Cigaretės ir automobilis laikinai saugomi VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.

