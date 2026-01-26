Policija aiškinasi, kas per medžioklę Kėdainių rajone paleido vairuotojo langą sutrupinusį šūvį

Kaip joms nurodė Panevėžio apskrities policijos atstovė Odeta Jukniūtė, vairuotojas iš pradžių pagalvojo, kad stiklą išdaužė kelyje pasitaikęs akmuo, bet apžiūrėjus automobilį jame buvo rasta kulta.
„Išsiaiškinome, kad tai buvo kulka, kuri skriejo ir išmušė vairuotojo automobilio langą. Kulka šiuo metu yra paimta ir perduota ekspertizei“, – sakė O. Jukniūtė.
Pats 1972 metais gimęs vairuotojas dėl šūvio nenukentėjo.
Pasak LNK žinių, pirminiais teisėsaugos duomenimis, netoliese esančiame miške incidento metu vyko keturių medžiotojų medžioklė. Jų ginklai paimti ekspertizei siekiant nustatyti, kas paleido šūvį.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša žinioms teigė, kad tokio nutikimo šalyje iki šiol nebuvo. Vyras labiausiai tikėtina laiko nelaimingo atsitikimo versiją kulkai rikošetu atsimušus į automobilį.
„Iš esmės yra neeilinė situacija, ir medžiotojų bendruomenėje tokios situacijos, kada neatsakingai paleidžiamas šūvis, yra tikrai netoleruotinos“, – sakė L. Daukša.
Kauno apskrities policija savaitgalį pranešė, kad įvykis, kai Kėdainių rajone, kelyje Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, netikėtai subyrėjo automobilio „Volkswagen Multivan“ vairuotojo pusės priekinių durelių stiklas, fiksuotas šeštadienio rytą.
Kulka buvo aptikta automobilio dešinės pusės priekiniame statramstyje.
Policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės.
