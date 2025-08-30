Pasienyje su Baltarusija fiksuoti trys nelegalūs migrantai

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė devynis migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį neįleido 157 užsieniečių.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1068 migrantai. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24 tūkst. migrantų.
