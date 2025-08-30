 Pasienyje su Baltarusija fiksuoti trys nelegalūs migrantai

2025-08-30 10:25
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą aptikti trys  neteisėti migrantai, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė devynis migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį neįleido 157 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1068 migrantai. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24 tūkst. migrantų.

