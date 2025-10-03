 Į Lietuvą neįleisti septyni neteisėti migrantai

2025-10-03 07:11
Jūratė Skėrytė (BNS)

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai į šalį neįleido septynių neteisėtai sieną bandžiusių kirsti asmenų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Į Lietuvą neįleisti septyni neteisėti migrantai / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė vieną migrantą, tuo metu Lenkijos pareigūnai trečiadienį neįleido 53 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

