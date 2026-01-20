 Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtas migrantas

2026-01-20 09:51
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai po dviejų savaičių pertraukos apgręžė vieną neteisėtai kirsti sieną bandžiusį migrantą, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtas migrantas / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai pirmadienį neapgręžė nė vieno neteisėto migranto, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį apgręžė vieną neteisėtai sieną norėjusį pereiti užsienietį.

Kaip rašė BNS, prieš tai pastarąjį kartą dešimt migrantų Lietuvos pasieniečiai apgręžė sausio 6-ąją.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 14 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.

