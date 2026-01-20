Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtas migrantas

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai pirmadienį neapgręžė nė vieno neteisėto migranto, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį apgręžė vieną neteisėtai sieną norėjusį pereiti užsienietį.
Kaip rašė BNS, prieš tai pastarąjį kartą dešimt migrantų Lietuvos pasieniečiai apgręžė sausio 6-ąją.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 14 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
