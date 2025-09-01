 Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši migrantai

2025-09-01 07:24
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti šeši neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši migrantai / Asociatyvi BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 60 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 211 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1074 migrantai. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24 tūkst. migrantų.

