 Pasienyje su Baltarusija apgręžta dvylika migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta dvylika migrantų

2025-09-17 10:40
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai per pastarąją parą apgręžė dvylika neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžta dvylika migrantų
Pasienyje su Baltarusija apgręžta dvylika migrantų / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 25 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 136 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,2 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. migrantų.

Šiame straipsnyje:
migrantai
apgręžti migrantai
baltarusija
Lietuvos pasienis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų