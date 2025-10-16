Pasieniečiai sučiupo neteisėtai somaliečius gabenusį ukrainietį

Somaliečiai buvo nelegaliai pasprukę iš centrų Latvijoje bei Rukloje.
Antradienį vakare Kalvarijos savivaldybėje, ties Žiogaičių kaimu, netoli Lietuvos sienos su Lenkija, Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė Lenkijoje registruotą automobilį BMW. Pasieniečiai jau turėjo informacijos, kad juo į Lenkiją gali būti gabenami neteisėti migrantai. Prie automobilio vairo sėdėjo 24-erių Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Vokietijoje.
Jis vežė penkis užsieniečius. Trys iš jų turėjo prieglobsčio Latvijoje prašytojų pažymėjimus, išduotus Somalio piliečiams. Kiti du prisistatė esantys tos pat šalies piliečiai, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Kitokių dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES, afrikiečiai neturėjo.
Netrukus paaiškėjo, kad abu nepilnamečiai iš tiesų yra iš Somalio. Jiedu neteisėtai pasišalino iš Ruklos priėmimo centro.
Vairuotoją ir penketą migrantų pasieniečiai sulaikė.
Apie šį sulaikymą buvo informuoti Priėmimo ir integracijos agentūros Ruklos priėmimo centras bei Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, nes somaliečių penketuke yra ir pilnametystės nesulaukusių asmenų.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus, atėjūnai bus perduoti Latvijos pareigūnams ir Ruklos priėmimo centrui.
Naujausi komentarai