65 tūkst. dolerių atlygis įklampino irakietį: su bendrais koordinavo migrantų patekimą į Lietuvą

Generalinė prokuratūra trečiadienį pranešė, kad nusikaltimai dėl savanaudiškų paskatų veikiant bendrininkų grupėje buvo padaryti 2021 metų balandžio–liepos mėnesiais.
Ši byla buvo atskirta iš rezonansinio tyrimo, pradėto 2021 metų birželio mėnesį dėl Baltarusijos valdančiojo režimo pastangomis vykdytos instrumentalizuotos migracijos – masinio užsieniečių gabenimo organizavimo per Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną.
Ikiteisminį tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis veikė bendrininkų grupėje su kitais asmenimis, esančiais Irake Turkijoje, Baltarusijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Kaltinamasis Sh. J. H. O. H. O., būdamas Baltarusijoje, koordinavo ir derino su bendrininkais užsieniečių gabenimo per valstybės sieną planą ir veiksmus, pažadėdamas pergabenamiems migrantams, patekus į Lietuvą, suorganizuoti tolimesnę jų kelionę į Vakarų Europą.
Tokiu būdu jis už sutartą mokestį suorganizavo ne mažiau kaip 37 Irako piliečių neteisėtą gabenimą iš Baltarusijos į Lietuvą. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad už neteisėtą užsieniečių gabenimą buvo sutartas ne mažesnis nei 65 tūkst. dolerių atlygis.
2024 metų pabaigoje pagal Generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį Sh. J. H. O. H. O. buvo sulaikytas Armėnijoje ir pagal ekstradicijos prašymą perduotas į Lietuvą 2025 metų rugsėjį. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Vilniaus apygardos teismas 2024 metų vasario 7 dieną priėmė nuosprendį, kuriuo kaltinamojo bendrininką Irako pilietį B. Y. M. A. pripažino kaltu dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną organizavimo ir skyrė jam galutinę, vienu trečdaliu sumažintą, dvejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Ši baudžiamoji byla taip pat buvo atskirta iš minėto rezonansinio tyrimo, pradėto 2021 metų birželį dėl masinio užsieniečių gabenimo organizavimo per Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną.
Naujausi komentarai