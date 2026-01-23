Vengrijoje kilo pasipiktinimas dėl ministro pareiškimo, kad romai turėtų valyti tualetus

Šios remarkos buvo išsakytos per kampanijos renginį, artėjant balandžio 12 d. įvyksiantiems rinkimams, kurie taps išbandymu 16 metų valdžioje išbuvusiam premjerui Viktorui Orbanui, nes nepriklausomose apklausose pirmauja opozicija.
Romai yra didžiausia Vengrijos mažuma, sudaranti apie septynis procentus šalies 9,5 milijono gyventojų, ir dažnai patirianti diskriminaciją.
Nors V. Orbanas teigia vykdantis „nulinės migracijos“ politiką, pastaraisiais metais ši Vidurio Europos šalis priėmė dešimtis tūkstančių „kviestinių darbininkų“, kad išspręstų darbo jėgos trūkumo problemą.
„Taigi, jei migrantų nėra ir kažkas turi valyti tarpmiestinio traukinio tualetus – nes Vengrijos rinkėjai nėra ypač linkę valyti kitų žmonių apdergtus tualetus – tuomet reikia pasinaudoti vidiniais rezervais. O vidinis rezervas yra Vengrijos romų bendruomenė“, – ketvirtadienį vakare vakarų Vengrijos Balatonalmadžio mieste sakė statybos ir transporto ministras Janosas Lazaras.
Opozicijos lyderis Peteris Magyaras paragino J. Lazarą „dingti iš visuomeninio gyvenimo“, apkaltindamas jį „peržengus visas ribas“.
Ministro pareiškimą pasmerkė ir daugelis romų organizacijų, teigdamos, kad juo mažumos nariai nustumiami į socialinės hierarchijos apačią.
„Pikta, kad kiekvieną kartą, kai vyksta rinkimų kampanija, būna išsitraukiama „čigonų korta“, – vietos naujienų svetainei „Roma Press Centre“ sakė su romų diskriminacija kovojančio fondo „Uccu Foundation“ vadovė Szilvia Szenasi.
Organizacijos „1Hungary Association“, daugiausia dėmesio skiriančios romų atminties politikai, lyderis Bela Raczas nesutiko su mintimi, kad romai yra „rezervas“.
„Pažvelkite aplink – romai dirba statybose, yra verslininkai, intelektualai, dirba viešųjų darbų projektuose“, – naujienų svetainės žurnalistams sakė B. Raczas, pridurdamas, kad ministras turėtų atsiprašyti ir atsistatydinti.
50-erių J. Lazaras platformoje „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame jo adresu išsakytą kritiką atmetė, pavadindamas ją „tipišku liberalų noru būti geradariais“ ir pareikšdamas, kad jis, kaip buvęs meras, ir vyriausybė daug padarė romų integracijos labui.
