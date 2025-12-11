 Panevėžio rajono gyventoją telefoniniai sukčiai per dvi dienas apgavo du kartus

2025-12-11 12:42
BNS inf.

Panevėžio rajone telefoniniai sukčiai per dvi dienas du kartus apgavo moterį, ketvirtadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

Panevėžio rajono gyventoją telefoniniai sukčiai per dvi dienas apgavo du kartus / J. Kalinsko / BNS nuotr.

1951 metais gimusi moteris antradienį policijai pranešė, kad paskambinęs nepažįstamas asmuo, prisistatęs policijos pareigūnu, išviliojo 2,5 tūkst. eurų. Apgautoji pinigus atidavė atvažiavusiai nepažįstamai moteriai.

O trečiadienį tai pačiai Panevėžio rajono gyventojai paskambinusi nepažįstamoji, prisistačiusi banko darbuotoja, išviliojo 2,9 tūkst. eurų. Sukčių auka pinigus perdavė automobiliu atvažiavusiai tai pačiai moteriai, kuriai perdavė pinigus ir pirmą kartą.  

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

