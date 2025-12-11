Panevėžio rajono gyventoją telefoniniai sukčiai per dvi dienas apgavo du kartus

1951 metais gimusi moteris antradienį policijai pranešė, kad paskambinęs nepažįstamas asmuo, prisistatęs policijos pareigūnu, išviliojo 2,5 tūkst. eurų. Apgautoji pinigus atidavė atvažiavusiai nepažįstamai moteriai.
O trečiadienį tai pačiai Panevėžio rajono gyventojai paskambinusi nepažįstamoji, prisistačiusi banko darbuotoja, išviliojo 2,9 tūkst. eurų. Sukčių auka pinigus perdavė automobiliu atvažiavusiai tai pačiai moteriai, kuriai perdavė pinigus ir pirmą kartą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
