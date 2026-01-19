Tai pirmas toks atvejis: TV3 sureagavo į surežisuotą „TV pagalbos“ istoriją

Interneto vartotojai greitai atpažino, jog laidoje pasirodę Nerijumi ir Vilma prisistatę žmonės iš tiesų yra aktoriai. Netrukus patys „Youtube“ kanalo „nešvankiai“ kūrėjai paviešino vaizdo įrašą, kuriame atskleidė visą planą – nuo pirmojo skambučio laidai iki filmavimo užkulisių.
Kaip buvo apgauta „TV pagalbos“ komanda
„Nešvankiai“ kūrėjai neslėpė, kad eksperimentas pareikalavo daug pasiruošimo. Vienas jų, Gytis, telefonu susisiekė su „TV pagalba“, prisistatė Nerijumi ir papasakojo išgalvotą istoriją apie sudėtingus santykius su alkoholiu piktnaudžiaujančia partnere.
Vėliau buvo įtraukti ir kiti komandos nariai – pažįstama moteris telefonu apsimetė Vilma, buvo ieškomas tinkamas būstas, parenkami drabužiai, keičiama išvaizda. Galiausiai filmavimas įvyko Kaune, o laidos kūrėjai, kaip teigia patys „nešvankiai“, iki pat galo valdė situaciją – nuo klausimų iki galutinio montažo.
Po laidos kūrėjai pripažino, kad jautė nemažą įtampą, tačiau rezultatas juos nustebino – istorija buvo parodyta kaip reali, o net ir patyrusi laidos komanda neįtarė klastos.
„Tai pirmas toks atvejis“
Kilęs skandalas neliko nepastebėtas. Į situaciją sureagavo ir TV3 televizija, kuri portalui atsiuntė oficialų komentarą. Jame pabrėžiama, kad laidos esmė – reali pagalba realiems žmonėms, o tokio pobūdžio apgaulė iki šiol nebuvo pasitaikiusi.
„TV pagalba“ – socialinės pagalbos ir realių problemų sprendimo projektas. Laidos turiniui nėra samdomi aktoriai, o pateikiamos istorijos yra tikros. Pagrindinis laidos tikslas – suteikti pagalbą, kurią matėme ir šioje istorijoje. Deja, laidos komanda šįkart buvo sąmoningai ir koordinuotai klaidinta. „TV Pagalbos“ prodiuserių teigimu, tai – pirmas toks atvejis laidose, kai žmonės atėjo ne su realia problema, o tiesiog norėdami pasinaudoti situacija ir geranoriškai padėti norėjusia laidos komanda“, – rašoma TV3 komentare.
Televizija taip pat pabrėžė, kad toks elgesys ne tik klaidina žiūrovus, bet ir atima galimybę padėti tiems, kuriems pagalbos iš tiesų reikia.
„Tą laiką, kuris buvo skirtas šiai istorijai, komanda būtų galėjusi skirti tikriems herojams ir tikroms jų problemoms ir spręsti. Vertindami istorijas ateityje, laidos prodiuseriai imsis papildomų prevencinių veiksmų“, – komentavo TV3 televizija.
Kūrėjai pinigų nepasiliko
Laidos metu Vilma prisistačiusiai moteriai buvo skirta 150 eurų tariamai telefono įsigijimui. Vis dėlto „nešvankiai“ kūrėjai teigia nusprendę pinigų nepasilikti – jie paaukojo gautą sumą ir papildomus 150 eurų TV3 globojamai „Išsipildymo akcijai“.
Nepaisant to, diskusijos internete neslūgsta: vieni šį eksperimentą vadina socialiniu eksperimentu, kiti – neetišku bandymu pasipelnyti iš laidos, skirtos pagalbai.
