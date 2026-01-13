Nuteisti asmenys, pasikėsinę apgaule įgyti daugiau nei 0,5 mln. eurų draudimo išmoką

Jiems skirtos po 20 tūkst. eurų baudos, antradienį pranešė teismas.
Bylos duomenimis, nuteistieji E. V. ir A. V, veikdami bendrininkų grupėje, pateikė draudimo bendrovei tikrovės neatitinkančią informaciją apie tariamą vagystę ir taip siekė gauti apie 540 tūkst. eurų dydžio draudimo išmoką iš bendrovės „Lietuvos draudimas“. Tačiau nusikalstama veika nebuvo baigta, nes draudimo bendrovė priėmė sprendimą draudimo išmokos nemokėti.
Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo, kad nuteistųjų veiksmai buvo sąmoningi, iškreipiantys objektyvią tiesą ir siekiantys suklaidinti draudimo bendrovę. Jų veiksmai kvalifikuoti kaip vienas tyčinis, sunkus, nebaigtas nusikaltimas – pasikėsinimas apgaule įgyti labai didelės vertės turtą.
Kaip teigė bylą nagrinėjusi Panevėžio rūmų teisėja Rita Dirkė, skirdamas bausmes, teismas atsižvelgė į nusikalstamos veikos pavojingumą, jos nebaigtą stadiją, kaltinamųjų asmenybes, taip pat į tai, kad atsakomybę sunkino nusikalstamos veikos padarymas bendrininkų grupėje. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.
Nuteistieji nebuvo iki šiol teisti, tad teismas nusprendė, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti skiriant švelnesnę bausmės rūšį – baudą. Abu kaltinamieji pripažinti kaltais ir kiekvienam iš jų paskirta 400 MGL dydžio bauda – po 20 tūkst. eurų.
Nuosprendis neįsiteisėjęs ir per įstatymo nustatytą terminą gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
