Nuteista porelė, prekiavusi neegzistuojančiu šienu

Jo bendrininkei 29 metų Visagino gyventojai E. K. skirta vienerių metų aštuonių mėnesių ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant trejiems metams.
Jie pripažinti kaltais dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo veikiant bendrininkų grupėje. Nuo melagingus skelbimus interneto portaluose platinusios poros nukentėjo 10 asmenų, kuriems padaryta didesnė nei 10 tūkst. eurų turtinė žala.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantis A. M. ir visaginietė E. K. nuo 2023 metų gegužės iki 2024 metų vasario internete kėlė į skelbimų portalus melagingus skelbimus. Du žmonės nukentėjo, kai susidomėjo skelbimais apie Vilniuje išnuomojamą butą. Moteris pervedė 50 eurų, o vyras – 150 eurų avansą už buto nuomą.
Negana to, kaltinamųjų prašymu abu nukentėjusieji jiems nusiuntė savo asmens dokumentų kopijas. Pasinaudoję asmenų duomenimis, kaltinamieji iš mobiliojo ryšio operatorių, internetu sudarę sutartis nukentėjusiųjų vardu, įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus bei planšetę. Pirkinius, už kuriuos nemokėjo, E. K. nurodė kurjeriui atvežti į Visaginą ir atsiėmė, prisistačiusi tariamų užsakovų giminaite ir suklastojusi jų parašus. Vėliau A. M. telefonus ir planšetę, kainuojančius daugiau nei 2,3 tūkst. eurų, pardavė.
Dar aštuoni asmenys nuo kaltinamųjų nukentėjo, susidomėję jų platinamais skelbimais apie parduodamą šieną. Pirkėjai į poros nurodytas banko sąskaitas pervedė nuo 400 iki 2,6 tūkst. eurų, tačiau pašarų taip ir nesulaukė.
Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro Genadijaus Jefimovo, pinigams pervesti kaltinamieji nurodydavo savo bei kitų asmenų, nežinojusių apie daromas nusikalstamas veikas, banko sąskaitas. Žmonės turėtų būti budresni ir nepervesti pinigų, neįsitikinę, ar nesusidūrė su sukčiais. Pasak prokuroro, reikia labiau saugoti savo asmens duomenis, nesidalinti dokumentų kopijomis.
Kadangi kaltinamieji savo kaltę pripažino, byloje buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl jiems skirtos bausmės buvo sumažintos vienu trečdaliu. E. K. skirta galutinė vienerių metų aštuonių mėnesių ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant trejiems metams. Šiam laikotarpiui nuteistajai skirta intensyvi priežiūra – įpareigojimas būti namuose nuo 22 iki 6 val., vykdant kontrolę elektroninio stebėjimo priemonėmis.
A. M., subendrinus su šiemet kovą teismo skirta bausme už kitus nusikaltimus, skirta galutinė aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė. Jis pripažintas recidyvistu.
Abu nuteistieji įpareigoti atlyginti nukentėjusiesiems padarytą turtinę žalą.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
