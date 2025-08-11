 Nuo policijos sprukdamas girtas vairuotojas Panevėžyje sužalojo jaunuolį

2025-08-11 10:19
BNS inf.

Panevėžyje automobilio „Volvo V50“ vairuotojas nestojo stabdomas policijos pareigūnų ir sprukdamas sužalojo mopedu važiavusį vaikiną, pirmadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

Sekmadienį, apie 21 val., Vasario 16-osios ir Naujamiesčio gatvių sankryžoje bėglys nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo KTM, jį kliudė ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.

2008 metais gimęs mopedo vairuotojas pristatytas į ligoninę.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas 1980 metais gimęs vyras sulaikytas. Jam nustatytas 2,67 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

