Premjerė sako nepateisinanti nei smurto, nei provokacijų

„Aš esu prieš fizinį smurtą, man atrodo, galima išspręsti bet kokį klausimą nenaudojant smurto. Tai tiek nepateisinu smurto prieš kitą asmenį, tiek nepateisinu provokacijų“, – žurnalistams trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Mes atpratome kalbėti argumentų kalba, mes atpratome diskutuoti, atpratome argumentus išsakyti neįžeidžiant, nepažeminant kito žmogaus, nepašiepiant“, – teigė ji.
Pasak jos, situacija Vilkaviškyje yra „gyvas pavyzdys, kad mes nemokame normaliai kalbėtis“.
„Tai yra blogai ir tiktai blogas vertinimas“, – sakė I. Ruginienė.
Premjerės teigimu, jei politikai peržengia ribas, išvadas turi pasidaryti rinkėjai, o jei imamasi fizinių veiksmų – vertina tarnybos.
„Aš nesu darželio auklėtoja, su batuku nevaikščiosiu, o kiekvienas žmogus turi suprasti, kas yra pagarba ir pagarbus diskutavimas, bet tai turi būti iš abiejų pusių, nes dabar, koks klausimas beateitų, viena pusė provokuoja, kita pasiduoda provokacijai ir abi pusės kaltos“, – dėstė ministrė pirmininkė.
Anot I. Ruginienės, R. Žemaitaičio elgesys bus aptariamas ir koalicinėje taryboje.
„Mano darbas yra dirbti Vyriausybėje, užtikrinti, kad Vyriausybė nuosekliai laikytųsi programos, dirbtų darbus ir atneštų rezultatą. Šitie visokie pasikalbėjimai, pletkai, įžeidinėjimai yra ne tas, dėl ko atėjo Vyriausybė dirbti“, – kalbėjo premjerė.
„Tikrai nesivelsiu į visokias intrigas, kuriomis gyvena kai kurie politikai“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė teigia, kad jai R. Žemaitaičio elgesys yra nepriimtinas, tačiau su „Nemuno aušros“ frakcija bendras darbas klostosi sėkmingai.
Kaip rašė BNS, incidentas pirmadienį įvyko Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur surengtas R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene.
Parlamentaras apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Politikas BNS teigė taip pasielgęs, nes minėtas jaunuolis trukdė susitikimui, stumdė senjorus.
Policija tvirtino tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas BNS anksčiau sakė, kad incidentas peržengė „sveiko proto ribas“.
