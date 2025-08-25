 Iš naktinio klubo – tiesiai į ligoninę

Iš naktinio klubo – tiesiai į ligoninę

2025-08-25 10:22 kauno.diena.lt inf.

Prie naktinio klubo Šiauliuose sekmadienį sumuštas vyras, pranešė Policijos departamentas.

Iš naktinio klubo – tiesiai į ligoninę
Iš naktinio klubo – tiesiai į ligoninę / Asociatyvi I. Gelūno/BNS, freepik nuotr.

Anot policijos, paryčiais, apie 4.40 val., prie naktinio klubo Šiaulių Vilniaus gatvėje nenustatytas vyriškis sumušė 1998 metais gimusį vyrą, kuris pristatytas į gydymo įstaigą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
Šiauliai
naktinis klubas
smurtas
sumuštas vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų