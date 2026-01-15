LAT sušvelnino bausmę buvusiam Kupiškio rajono merui Dainiui Bardauskui

D. Bardauskui už piktnaudžiavimą tarnyba bei kurstymą suklastoti dokumentą Lietuvos apeliacinio teismo skirta 15 tūkst. eurų bauda išliko. Tačiau LAT sutrumpino draudimo dirbti vadovaujamą darbą valstybiniame ar viešajame sektoriuje terminą nuo ketverių iki trejų metų.
Šią bylą LAT nagrinėjo jau antrą kartą.
Lietuvos apeliacinis teismas panaikino dalį išteisinamojo apygardos teismo nuosprendžio, kuriuo buvęs Kupiškio rajono meras D. Bardauskas ir šio rajono kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė buvo išteisinti dėl korupcijos ir dokumentų klastojimo, organizuojant festivalį „Stichijos“ bei kitus renginius.
Apeliacinis teismas D. Bardauskui skyrė baudą, o J. Janušonienės nusikaltimą teisėjų kolegija pripažino mažareikšmiu ir atleido ją nuo baudžiamosios atsakomybės.
Byloje nustatyta, kad iš renginiuose norinčių maistu ir alkoholiu prekiauti verslininkų D. Bardauskas reikalavo sumokėti tam tikras sumas. Iš viso pats ar per kitus asmenis, taip pat ir pasirašant suklastotus dokumentus dėl paramos skyrimo, priėmė 12 tūkst. eurų, iš kurių vėliau 2 tūkst. eurų grąžino.
Taip pat nustatyta, kad meras susitarė priimti 4 tūkst. eurų iš verslininkų už galimybę tik jiems prekiauti renginiuose be kitų tokia pačia prekyba užsiimančių dalyvių konkurencijos ir gautas sumas panaudojo minėtiems renginiams organizuoti.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad iš padarytų nusikaltimų D. Bardauskas negavo asmeninės naudos ir jo veiksmuose nėra kyšininkavimo požymių.
Tačiau jis, kaip meras, iš verslininkų už išskirtines prekybos sąlygas reikalaudamas nepagrįsto mokesčio (įvardydamas jį parama), įgyvendino tokį viešosios valdžios veikimo modelį, kuris iškreipė aiškią, skaidrią ir visiems lygiai teisingą viešąją tvarką, skatino korupciją, taip padarydamas didelę neturtinę žalą valstybei ir Kupiškio rajono savivaldybei.
Ši byla Lietuvos apeliaciniame teisme buvo nagrinėta antrą kartą.
Jai pasiekus LAT, šis iš dalies tenkino D. Bardausko ir J. Janušonienės kasacinius skundus bei pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas nesilaikė Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų, keliamų įrodinėjimo procesui, nes nepagrindė visų būtinųjų kyšininkavimo ir prekybos poveikiu nusikalstamų veikų požymių. Byla apeliaciniam teismui buvo grąžinta nagrinėti iš naujo, o paskui vėl pateko į LAT.
