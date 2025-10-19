Iš Kremliaus fondo galimai pinigų gavusiems advokatams skirtos 3,1 tūkst. eurų baudos

Kol kas tokio dydžio baudos skirtos dviem advokatams – Nikolajui Voinovui ir Ryšardui Burdai.
Sprendimo dėl advokatės Julijos Asovskajos priėmimo procesas atidėtas iki šio mėnesio pabaigos, Eltą informavo FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.
„FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdyba, įvertinusi surinktą informaciją apie minėtus asmenis ir jų veiklą, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso straipsniu, numatančiu atsakomybę už tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimą, nusprendė šiems asmenims skirti poveikio priemones“, – teigiama FNTT atstovės atsakyme Eltai.
ELTA rašė, kad Lietuvos advokatų taryba rugsėjo pabaigoje iškėlė drausmės bylas trims Vilniaus advokatams – įtariama, kad jie gavo pinigų iš Kremliaus finansuojamo fondo „Pravfond“.
Šis fondas nuo 2023 m. birželio yra įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašą.
Drausmės bylos perduotos nagrinėti Advokatų garbės teismui.
Advokatų tarybos nuomone, advokato kreipimasis ir galimo finansinio atlygio gavimas iš sankcionuoto subjekto yra nesuderinama su advokato sąžiningumu, nepriekaištingu elgesiu, atsakingumu, veiklos teisėtumu.
Visi trys minėti advokatai gynė už akių teisiamus Sausio13-osios bylos kaltinamuosius.
KGB grupės „Alfa“ vadovą Michailą Golovatovą ir tiesiogiai teisme dalyvavusį Rusijos pilietį, buvusį tankistą Jurijų Melį teisme gynė R. Burda.
Pastaruoju metu R. Burda gina baudžiamojoje byloje dėl veikimo prieš Lietuvą ir kaltinimų dėl tarptautinių nusikaltimų neigimo sulaukusį buvusį prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderį Valerijų Ivanovą.
Advokatė J. Asovskaja Sausio 13-osios byloje gynė buvusį sovietų karininką Genadijų Ivanovą. Lietuvoje gyvenantis Rusijos pilietis buvo nuteistas realia laisvės atėmimo bausme.
Ši advokatė taip pat teisme gynė už šnipinėjimą Rusijai kalėjusį Baltijos jaunimo asociacijos „Juvenis“ generalinį direktorių Aleksėjų Greičių.
Advokatas N. Voinovas Sausio 13-osios byloje gynė už akių kalėti nuteistą lietuvį Albertą Galinaitį.
Advokatai nelinkę komentuoti iškeltų drausmės bylų.
Naujienų portalas LRT.lt skelbė, kad daugiau nei dešimtmetį veikiantis Rusijos specialiųjų tarnybų kontroliuojamas užsienyje gyvenančių tėvynainių teisių gynimo ir paramos fondas („Pravfondas“) Lietuvoje gausiai finansavo Sausio 13-osios byloje dėl nusikaltimų žmoniškumui kaltinamųjų advokatus ir skyrė pinigų aktyvistams, skleidžiantiems Kremliaus propagandą.
Portalo duomenimis, R. Burda nuo 2018 metų iš minėto fondo prašė bent 60 tūkst. eurų, advokatė J. Asovskaja „Pravfondui“ už G. Ivanovo atstovavimą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) pateikė 15 tūkst. eurų sąskaitą. Tokią pat sąskaitą galėjo pateikti ir advokatas N. Voinovas už A. Galinaičio gynybą EŽTT.
Fondo pinigai nurodytiems asmenims buvo pervedami į rusiškame banke „Sberbank“ atsidarytas sąskaitas.
