Internete plinta dar vienas sukčiavimo būdas: pardavę prekę galite likti įsiskolinę

Pasak jų, Lietuvos policija ir Jungtinės Karalystės Rytų regiono specialiųjų operacijų padalinys (ERSOU) įspėja, kad pastaruoju metu suaktyvėjo sukčiai, siūlantys užsidirbti parduodant sukčiavimo būdu įgytas prekes.

„Pirmiausiai sukčiai neteisėtai užvaldo nieko neįtariančių asmenų kreditinių kortelių duomenis, kuriuos panaudoja didelės vertės daiktams įsigyti. Tuomet socialiniame tinkle „Facebook“ jie platina viliojančius skelbimus, kuriuose siūlo asmenims, turintiems „eBay“ ir „Paypal“ paskyras, lengvai užsidirbti. Susidomėjusių yra prašoma susisiekti.pasiūlymo suviliotų asmenų paskyros yra naudojamos parduoti sukčiavimo būdu įgytas didelės vertės prekes“, – apie sukčių veikimo taktikas pasakoja pareigūnai.

Jie pabrėžia, kad nieko neįtariančių „pardavėjų“ koordinatorius organizuoja daiktų pristatymą ir paėmimą, pateikia daikto, kurį reikia įkelti į savo paskyros puslapį, nuotraukas ir aprašymą.

„Pardavėjai“ gauna dalį pinigų sumos už prekę, o nurodymai, kur siųsti sumos likutį jiems paprastai teikiami žinute arba telefonu. Kreditinės kortelės savininkas, pamatęs iš jo sąskaitos atliktą operaciją, ją užginčija. „eBay“ ar „Paypal“ atlieka pinigų grąžinimą kreditinės kortelės savininkui ir prekę „pardavęs“ asmuo lieka įsiskolinęs. Be to, sako policija, pats to nežinodamas, asmuo dažnai būna pardavęs vogtas prekes.

„Ypatingai suklusti turėtų lietuvių, latvių ir lenkų bendruomenių nariai, nes dažniausiai panašaus pobūdžio pasiūlymai aptinkami šių bendruomenių „Facebook“ puslapiuose. Atkreipiame dėmesį, kad geriausia nusikaltimų, vykdomų elektroninėje erdvėje prevencija – piliečių sąmoningumas ir gebėjimas atpažinti galimą sukčiavimą, su kuriuo kiekvienas interneto naudotojas gali bet kada susidurti“, – akcentuoja pareigūnai.