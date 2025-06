Lošimų salone ir kazino pinigus pralošęs Klaipėdos verslininkas kaltinamas sukčiavimu

Tyrimo duomenimis, minėtos įmonės direktorius sudarė sutartį su vienu klientu dėl saulės elektrinės įrengimo ir, gavęs daugiau nei 4 tūkst. eurų avansą, pinigus persivedė į savo asmeninę sąskaitą, didžiąją dalį šios sumos pralošė lošimo namuose, o likusius panaudojo asmeninėms reikmėms.

Įtariama, kad kaltinamasis panašiai pasielgė ir su kitu klientu – po paskolos sutarties pasirašymo gavo 5 tūkst. eurų, kuriuos iškart pervedė į savo sąskaitą. Vyras vėl beveik visą sumą pralošė kazino, o likutį panaudojo sau. Paskolos negrąžino.

Be to, per kiek daugiau nei pusmetį eidamas vadovo pareigas, kaltinamasis pasisavino beveik 36 tūkst. eurų įmonės lėšų, pervesdamas jas į savo asmeninę sąskaitą ir panaudodamas asmeniniams poreikiams.

Ikiteisminio tyrimo metu atskleista ir tai, kad įmonėje nebuvo samdomas buhalteris, aplaidžiai tvarkyta apskaita ir prarasti svarbūs finansiniai dokumentai. Įtariama, kad per įmonės banko sąskaitas pervesti daugiau nei 46 tūkst. eurų, kurių apskaita nėra pagrįsta dokumentais.

Taip pat neišsaugotos pirkimo ir pardavimo sąskaitos faktūros, kuriomis grindžiami sandoriai už daugiau nei 25 tūkst. eurų.

Už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas kaltinamajam gresia laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė. Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.