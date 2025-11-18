Grunskienė: atliekami daugiau nei 22 ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos gabenimo balionais

„Šiuo metu yra atliekama daugiau kaip 22 ikiteisminiai tyrimai dėl taip vadinamų balionų. Atvejų yra daugiau nei 500, – antradienį žurnalistams Seime sakė N. Grunskienė. – Yra 53 įtariamieji šiuose visuose ikiteisminiuose tyrimuose, 26 asmenys yra apklausti specialiaisiais liudytojais ir turime jau bylų išnagrinėtų teisme.“
Ji pridūrė, kad šiuo metu teismui perduota devyniolika bylų, o 22 asmenys jau yra nuteisti.
BNS rašė, kad pirmadienį surengta didelė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnų koordinuota operacija, kurios metu jungtinės teisėsaugos pajėgos vykdė plačios apimties veiksmus užkardant iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidinamą kontrabandą bei išaiškinant tuo užsiimančius asmenis.
VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis BNS pirmadienį informavo, kad operacijos metu sulaikyti keturi asmenys, bet jų skaičius augs.
Paklausta, kodėl atlikus daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, sulaikyti tik keturi asmenys, N. Grunskienė plačiau operacijos nekomentavo.
„Sulaikyta tiek, kiek, aš manau, buvo pagrindo sulaikyti. Taip, keturi įtariamieji yra sulaikyti, sprendžiami, atliekami kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai ir sprendžiama dėl kardomųjų priemonių. Daugiau aš komentuoti kaip ir negaliu“, – teigė generalinė prokurorė.
Operacijoje, kurioje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, buvo aptikta dešimtys kontrabandos minėtu oro keliu gabenimui skirtų GPS įrenginių, taip pat ryšio palaikymo priemonių, mobiliųjų įrenginių. Pareigūnai kratų metu taip pat rado šaunamųjų ginklų ir šaudmenų, narkotinių medžiagų, kontrabandinių cigarečių, nusikalstamoms veikoms naudojamų automobilių ir kitų priemonių.
Už muitinei privalomų pateikti daiktų, akcizinių prekių, tarp jų ir cigarečių, kontrabandą baudžiama bauda arba laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.
BNS skelbė, kad pastaruoju metu išaugo kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos pasitelkiant meteorologinius balionus, dėl jų Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
